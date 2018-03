Vrachtwagen kantelt op middenberm 22 maart 2018

Een gekantelde vrachtwagen heeft dinsdagavond de Krijgsbaan, op de grens van Zwijndrecht en Melsele, een hele tijd in beide richtingen versperd. De vrachtwagen kwam van de E17 richting Melsele gereden en kantelde net voor het kruispunt met de Nieuwlandstraat. De oplegger met daarop een zeecontainer die geladen was met 24 ton vogelzaad kantelde en kwam deels in de middenberm en deels op de rijbaan terecht. De trekker van de vrachtwagen bleef overeind staan. De chauffeur bleef ongedeerd maar was wel flink geschrokken. (PKM)