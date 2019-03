Vrachtwagen belandt in berm langs E17 in Burcht, hevige windstoot mogelijk oorzaak Kristof Pieters

13 maart 2019

16u27

Op de E17 in Burcht is woensdagmiddag rond 14 uur in de richting van Antweren een kleine vrachtwagen in de berm naast de snelweg beland. Om onduidelijke oorzaak week het voertuig plots van de rijbaan af waarna het meters lager in de berm op zijn zij terecht kwam. De chauffeur raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Mogelijk lag een hevige windstoot aan de basis van het ongeval.

Ook woensdag hadden de verschillende brandweerposten van het Waasland de handen nog vol met meldingen over stormschade. Er waren enkele tientallen nieuwe oproepen verspreid over het Waasland. Het ging dan vooral om omgewaaide bomen en losliggende dakpannen, zoals in de Duivendam in Beveren.