Voka wil collectief vervoer tijdens werken Oosterweel 10 februari 2018

De Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland juicht de start van de werken aan de Oosterweelverbinding toe maar vraagt de overheid ook te investeren in milderende maatregelen zoals collectief vervoer.





"We moeten meer inzetten op openbaar vervoer in een vrije bedding van en naar bedrijventerreinen", zegt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel. "De werken gaan minstens vijf jaar duren en we moeten alles in het werk te stellen om die periode op een aanvaardbare manier te overbruggen. In de eerste plaats moet er veilige fietsinfrastructuur zijn. We vragen concreet de aanleg van een fietsbrug over de E34, de oprichting van park & rides buiten de werfzones, het inzetten van de Waterbus in het havengebied en een fietsbus om fietsers door de Liefkenshoektunnel te brengen." (PKM)