Versmalde rijstroken op Pastoor Coplaan 19 mei 2018

Op de Pastoor Coplaan is van 22 mei tot 1 juli de rechterrijstrook tussen de Zwijndrechtsestraat en de oprit naar de E17 in de richting van Zwijndrecht afgesloten. Er wordt geen omleiding voorzien. Het verkeer verloopt via versmalde rijstroken. Handelszaken AVEVE en VAB blijven bereikbaar. Voetgangers en fietsers krijgen enkel nog doorgang aan de westelijke kant van de P. Coplaan, aan de overzijde van de werken dus. Deze doorgang voor zwakke weggebruikers krijgt een beschermende afsluiting als buffer met de versmalde rijbaan. De werken kaderen in die van de Oosterweelverbinding. Aannemer Engie Fabricom voert er stuurboringen uit. (PKM)