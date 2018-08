Verkeershinder op Krijgsbaan nu maandag 18 augustus 2018

02u29 0

Eandis start maandag met dringende herstellingswerken aan een gasleiding op de Krijgsbaan in Zwijndrecht.





Vorige week werd een lek vastgesteld in de gasleiding ter hoogte van huisnummer 236. Het lek wordt verlucht, zodat er geen gevaar is. De herstellingswerken zullen worden uitgevoerd van maandag 20 augustus vanaf 9 uur tot en met vrijdag 24 augustus. Dit zal gepaard gaan met verkeershinder omdat de Krijgsbaan richting Melsele wordt afgesloten voorbij het kruispunt met de Lindenstraat voor het autoverkeer. Fietsers en bromfietsers in die richting kunnen wel door. In de andere richting, komende van Melsele, kan het verkeer gewoon door. Het kruispunt met de Nieuwlandstraat blijft vrij. Autoverkeer van de Lindenstraat naar de Krijgsbaan is dan onmogelijk. Het verkeer naar Beveren en Melsele wordt omgeleid langs de E17 via afrit 15a Haasdonk.





Het verkeer naar Zwijndrecht wordt omgeleid langs de E17 afrit 17 Zwijndrecht. De bewoners van de Krijgsbaan 196 tot 234 kunnen hun woning bereiken via een doorgang vanaf het kruispunt met de Nieuwlandstraat. Langs daar blijft ook het Total station bereikbaar. De bewoners van de Krijgsbaan 236 en 238 geraken nog voorbij het kruispunt met de Lindenstraat.





(PKM)