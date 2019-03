Van Moer Logistics ziet ongevallen en boetes in jaar tijd met 11% dalen en krijgt Truck Safety Award Kristof Pieters

05 maart 2019

13u47 0 Zwijndrecht De vrachtwagenchauffeurs van het transportbedrijf Van Moer Logistics hebben op een jaar tijd 11% minder ongevallen en boetes gehad. Het leverde het bedrijf uit Zwijndrecht daarom de Truck Safety Award op.

Van Moer Logistics schakelde een jaar geleden de hulp van de Leuvense organisatie DrivOlution in, dat bedrijven begeleidt om hun personeel veiliger en zuiniger te laten rijden. Het is al het derde jaar op rij dat de Truck Safety Award naar een transportfirma gaat die DrivOlution begeleidt. Dit jaar neemt dus Van Moer Logistics uit Zwijndrecht, bekend van de felblauwe trucks, de award voor veiligheid mee naar huis. Een twaalfkoppige jury van Transport & Logistics bekroont elk jaar een bedrijf dat een actieve veiligheidspolitiek hanteert rond de opleiding van het personeel. Daarbij kijken de juryleden niet alleen naar chauffeurs, maar ook naar administratief personeel, de uitrusting van de voertuigen en een totaal bewustzijn van verkeersveiligheid bij de directie.

Van Moer Logistics werd opgericht in 1990 en telt vandaag in totaal 1.200 werknemers waarvan 500 chauffeurs. Met een vloot van zo’n 420 trucks behoren ze tot de grootste Belgische transportfirma’s. “Door onze verschillende activiteiten zoals uitzonderlijk vervoer, havenlogistiek en transport voor supermarktketens of bouwwerven en onze grote vloot ligt het aantal ongevallen, met meestal manoeuvreer- en blikschade, redelijk hoog”, zegt zaakvoerder Jo Van Moer. “Daar wilden we natuurlijk verandering in brengen.”

Iets meer dan een jaar geleden begon het bedrijf daarom aan een veiligheidstraject bij DrivOlution. Het Leuvense opleidingscentrum hielp om de chauffeurs beter te kunnen coachen en monitoren. Op een jaar tijd hebben ze het aantal ongevallen zo met 11% zien dalen (van 343 naar 304). Dankzij de coaching ging ook het aantal boetes van 558 naar 497 en dus met 11% achteruit. “Het afgelopen jaar hebben onze inspanningen zoals het aanstellen van preventiemedewerkers en het opleiden en bijsturen van chauffeurs op basis van maandelijkse rijstijlrapporten, duidelijk geloond”, vervolgt Van Moer. “We hebben ons tot doel gesteld om het aantal ongevallen tegen 2020 met 35% terug te dringen, maar ook om het brandstofverbruik nog verder te laten dalen.”