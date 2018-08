Van Moer Logistics zet overzetboot in voor containers 22 augustus 2018

02u48 0

Meer info op de Facebookpagina 'Vermist Wout Christiaens'. Op die pagina kan je je ook aansluiten bij de zoekgroep. Wie info of tips heeft over waar Wout zich zou kunnen bevinden, wordt gevraagd de politie te bellen op het gratis nummer 0800/30.300





Het logistiek bedrijf Van Moer uit Zwijndrecht gaat zijn activiteiten op de kop van het Churchildok en het zesde havendok fors uitbreiden. Er wordt maar liefst 10 miljoen euro geïnvesteerd in de nieywe terminal ATO. De concessie werd uitgebreid tot 37 hectare en de terminal kreeg er ook 700 meter kade bij, waardoor het bedrijf nu in totaal over 1,2 km kade beschikt. Om mee te werken aan het concept van nachtrijden zal ATO ook in proef 's nachts worden geopend. In samenwerking met iBarge, het lichterbedrijf van Van Moer Logistics, wil het bedrijf in de toekomst ook een soort overzetboot inzetten, die klokvast gaat varen naar de linkerscheldeoever. Daarnaast wordt er ook gekeken naar een spoorlink van ATO naar de andere contaienrterminals. (PKM)