Van Moer Logistics trekt kaart van binnenvaart 13 april 2018

02u35 0 Zwijndrecht Het gaat hard voor het bedrijf Van Moer Logistics. Het personeelsbestand is op vier jaar tijd verdubbeld van 580 tot 1.100 mensen.

Het bedrijf zal in de toekomst meer inzetten op containervervoer via binnenvaart. "We moeten de verzadiging van het wegennet een stap voor blijven en bieden klanten een combinatie aan van wegtransport, binnenvaart en het spoor", zegt CEO Patrick Lecluyse. "We investeren dit jaar in 186 nieuwe trekkers, die willen we zoveel mogelijk aansturen vanop onze kleinere sites." Zo moeten trucks niet meer aanschuiven aan de terminals, maar worden er eerst containers via binnenschepen landinwaarts gebracht.





Van Moer investeerde vorig jaar in twee binnenschepen en daar komen er dit jaar twee bij. "We varen hiermee op de as Antwerpen-Vilvoorde en de as Antwerpen-Leuven voor het vervoer van afval in containers. In Brussel hebben we een zevende kade in gebruik genomen. We hebben nu veel stopplaatsen langs het water. Eind dit jaar willen we aan Antwerpen Zuid ook containerbinnenschepen laten stoppen aan de site Blue Gate en zullen daar de eerste magazijnen uit de grond rijzen." Volgens eigenaar Jo Van Moer biedt de combinatie van binnenvaart en wegtransport mogelijkheden. "We hebben bewezen dat dit model succesvol is en willen het kopiëren naar andere locaties. We gaan inzetten op nachtrijden. Containers worden 's nachts afgehaald en daarna naar een nieuwe site in Arendonk gebracht, waar klanten en collega-transporteurs die overdag kunnen ophalen." (PKM)