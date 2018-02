Uitbraak van schurft in woonzorgcentra 24 februari 2018

In de twee woonzorgcentra Crayenhof in Burcht en De Regenboog in Zwijndrecht is schurft vastgesteld. Verschillende bewoners raakten besmet en daarom is beslist om alle overige bewoners, personeel en vrijwilligers preventief te behandelen. De oorzaak van de uitbraak is nog onduidelijk maar de besmettelijke huidaandoening zou ook op andere plaatsen in de provincie Antwerpen zijn opgedoken.





Schurft of scabiës is een zeer besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door een klein spinachtig insect dat gangetjes graaft in de huid en jeuk kan veroorzaken over het hele lichaam. Zowel bij het private woonzorgcentrum De Regenboog in Zwijndrecht als bij het OCMW-rusthuist Crayenhof in Burcht werd recent een besmetting vastgesteld. "Op 14 februari zijn we door De Regenboog op de hoogte gebracht dat er bij hen schurft was opgedoken", zegt OCMW-voorzitter Chris Vermeulen. "Vorige week was er ook in ons woonzorgcentrum een bewoner met symptomen. Die persoon is meteen behandeld maar intussen zijn er nog andere bewoners besmet geraakt."





Maandag moeten alle 72 bewoners een preventieve behandeling ondergaan. "Ze gaan eerst in bad en daarna worden ze ingewreven met een speciale zalf", legt Vermeulen uit. "Ook het personeel en de vrijwilligers moeten zich behandelen. We hebben in totaal 250 tubes zalf besteld." Bij De Regenboog gaat het om 265 bewoners. (PKM)