Tweede buurtstalling voor fietsen aan sportpark De Wallen Kristof Pieters

27 december 2018

21u04 0 Zwijndrecht Aan het sportterrein De Wallen, aan de Heirbaan in Burcht, opent begin januari een nieuwe buurtstalling voor fietsen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

In deze berging, waar mensen uit de buurt hun fiets kunnen parkeren in een afgesloten en overdekte ruimte, is plaats voor zo’n 20 fietsen. Er zijn stevige beugels voorzien waaraan je je fiets kunt vastmaken. De huurprijzen variëren van ongeveer vier, zes, tot acht euro per maand, afhankelijk van je keuze om een dubbele plek of een individuele plek te nemen, dan wel een bakfiets te willen stallen. Houders van een Z-kaart genieten 50% korting en Kinderfietsplaatsen die extra gehuurd worden zijn gratis.

Elk type fiets is welkom, dus ook elektrische fietsen, bakfietsen, fietsen met kar of een fiets voor personen met een handicap. Voorwaarde is wel dat je niet over een garage beschikt en dat je fiets geregistreerd werd met je rijksregisternummer. Voor dat laatste kan men kosteloos terecht bij de lokale politie.

“Deze buurtstalling is er gekomen na het succes van de eerste aan de Prins Boudewijnstraat die snel vol stond”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Uit een enquête in de buurt bleek dat de vraag achter een buurtstalling rond de Heirbaan ook groot was. Met dit initiatief willen we de mensen die hun fiets thuis niet- of zeer moeilijk kunnen stallen een comfortabele en meer diefstalveilige oplossing aanbieden dan wanneer de fiets gewoon op straat zou staan. Zo stimuleren we verder het fietsgebruik in onze gemeente. De gebruikers van de eerste stalling blijken alvast zeer tevreden.”

Wie interesse heeft kan zich melden via mobiliteit@zwijndrecht.be of 03/250.48.78.