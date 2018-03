Twee gewonden bij zware woningbrand 19 maart 2018

In de Molenstraat in Zwijndrecht woedde zaterdag in de vooravond een zware brand in een woning. Het vuur ontstond op de eerste verdieping en verspreidde zich snel naar de zolder. De brandweer was snel ter plaatse maar intussen was het vuur al overgeslagen naar de zolder van de naastgelegen woning. Beide woningen liepen grote schade op en zijn onbewoonbaar. Er vielen twee lichtgewonden. Een bewoonster liep brandwonden op en een man moest behandeld worden voor een rookvergiftiging. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Tijdens de interventie was de Molenstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. (PKM)