Twee gewonden bij frontale botsing na slippartij in bocht Kristof Pieters

12 november 2018

12u03 0

Op de Krijgsbaan in Zwijndrecht zijn maandagvoormiddag twee gewonden gevallen bij een frontale botsing tussen twee personenwagens. De bestuurder van een Toyota Yaris, die komende van de rotonde richting E17 reed, verloor in de bocht net voorbij het rond punt de controle over zijn voertuig. De wagen slipte op het natte wegdek en kwam op de andere weghelft terecht. De bestuurder van een Dacia Dokker kon een aanrijding niet meer vermijden en ramde de achterkant van de Toyota. Die werd door de klap enkele meters weggeslingerd en kwam daarbij tegen een verkeersbord en een boompje terecht. Twee inzittenden raakten gewond, een derde persoon bleef ongedeerd. Beide voertuigen liepen zware schade op en werden getakeld. De verkeershinder bleef beperkt.