Twee diefstallen op werf sporthal 27 maart 2018

De gemeenteraad van Zwijndrecht is op de hoogte gebracht van twee diefstallen op de werf van de nieuwe sporthal. De feiten dateren al van januari. Op 9 januari werd een laptop gestolen uit de sporthal en op 18 januari verdwenen dieven met een geluidsinstallatie en tien valmatten uit de nieuwe turnhal. Op dat moment waren de werken nog volop bezig en konden een aantal deuren niet afgesloten worden. Er is geen spoor van de daders. Intussen zijn de werken aan de nieuwbouw klaar en is de sporthal beveiligd met een badgesysteem. Er is intussen ook een alarminstallatie aangebracht. (PKM)