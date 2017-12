Treinreizigers meer dan twee uur vast na persoonsongeval 02u41 0 Foto Kristof Pieters Zo'n 400 passagiers moesten geëvacueerd worden. Zwijndrecht Het treinverkeer op de lijn 59 tussen Antwerpen-Centraal en Oostende was gisteren de hele voormiddag verstoord na een persoonsongeval ter hoogte van de overweg in de Heidestraat in Zwijndrecht. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De trein kwam enkele honderden meters verder te midden van de velden tot stilstand.

Als gevolg van het ongeval waren beide sporen versperd en was er geen treinverkeer meer mogelijk. "De betrokken trein vervoerde ongeveer vierhonderd personen", weet NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. "Het ongeval deed zich voor rond half elf, vijftig minuten later konden ongeveer 170 reizigers via bussen geëvacueerd worden. De rest kon blijven zitten omdat de sporen intussen bijna vrijgemaakt konden worden."





Toch was het pas om tien voor één, twee uur en drie kwartier na het ongeval, dat de trein terug vertrok naar Sint-Niklaas. "Wij hebben hier meer dan twee uur vastgezeten zonder enige communicatie en enig idee hoe we thuis moesten raken", klinkt het bij enkele misnoegde passagiers. "Drie en een half uur later kwamen we pas aan in Sint-Niklaas waar we moesten overstappen op een trein die bomvol zat met verdwaalde reizigers. Wij zijn het treinverkeer hier grondig beu." Volgens de federale wegpolitie gaat het vermoedelijk om een wanhoopsdaad.





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. (BSB/PKM)