Tramverkeer urenlang onderbroken na ongeval 07 maart 2018

Een ongeval op de Blancefloerlaan op Linkeroever heeft er gisterenmiddag voor gezorgd dat het tramverkeer van en naar Zwijndrecht en de terminus in Melsele een tijdlang volledig onderbroken was.





Om 11.30 uur reed de bestuurder van een Mercedes ter hoogte van de tramhalte Halewijnlaan in op een betonnen blok en enkele verkeersborden. De wagen kantelde en kwam een tiental meter verder op zijn kant tot stilstand tussen de tram- en bushalte. De bejaarde bestuurder moest door de hulpdiensten uit het voertuig bevrijd worden. Op het moment van het ongeval was het behoorlijk druk op de plaats van het ongeval. Heel wat mensen die op de perrons stonden te wachten waren getuige van het ongeval. Als bij wonder raakten geen van hen gewond. Volgens getuigen zwalpte de auto over het kruispunt. Mogelijk is de bestuurder onwel geworden achter het stuur. De man werd in levensgevaar naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Door het ongeval was het tramverkeer een tijdlang onderbroken, waaronder ook tram 3 van en naar Zwijndrecht. Bussen reden via een kleine omweg naar de eindhalte aan het Van Eedenplein. Bussen richting het Waasland ondervonden geen hinder. (PKM/BSB)