Topman Van Moer maand na ongeval alsnog overleden Kristof Pieters

14 januari 2019

18u27 3 Zwijndrecht Dennie Lockefeer, CCO bij Van Moer Logistics, is een maand na een zwaar verkeersongeval in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Lockefeer (42) werd in havenkringen geprezen om zijn inzichten op vlak van logistiek. Hij laat een echtgenote en drie jonge kinderen achter.

Dennie Lockefeer begon zijn carrière bij DP World en stond sinds 2013 aan het hoofd van de divisie ‘Port & Intermodal Logistics’ van het bekende logistiek bedrijf Van Moer in Zwijndrecht. Hij maakte er deel uit van de directie en was een belangrijke schakel in het bedrijf. De 42-jarige Lockefeer raakte vorige maand, op donderdag 6 december, betrokken bij een zwaar verkeersongeval in de Waaslandhaven. Het ongeval gebeurde kort na 2 uur ’s nachts. Lockefeer reed met zijn auto op de Hazopweg in Kallo toen hij een overweg wou kruisen. Net op dat moment reed er een traag rijdende goederentrein voorbij die een bedrijfsterminal aan het Vrasenedok verliet. Lockefeer reed te pletter tegen een wagon en moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij lag lange tijd in coma, maar was daaruit ontwaakt en zou binnenkort aan zijn revalidatie beginnen. Zijn plots overlijden kwam dan ook als een enorme schok voor zowel zijn familie als collega’s.

Lockefeer woonde met zijn vrouw en drie kinderen net over de grens in Nieuw-Namen. Hij zou er binnenkort ook gaan bouwen. Bij Van Moer Logistics is de verslagenheid groot. Lockefeer was een rechterhand van bedrijfsleider Jo Van Moer en geliefd bij het personeel. De uitvaartplechtigheid is zaterdag.

Het dramatische ongeval toont volgens sommigen nog eens de noodzaak aan van een betere beveiliging van de spoorwegovergangen in het havengebied. De vele overwegen zijn wel uitgerust met lichten en een belsignaal, maar niet met slagbomen. De voorbije jaren gebeurden er al vaak ongevallen, meestal met vrachtwagens, maar soms ook met gewone personenwagens. Twee jaar geleden viel er ook al een dodelijk slachtoffer. Een 32-jarige dokmeester van het Havenbedrijf werd toen met zijn auto door een trein gegrepen aan de spoorwegovergang in de Steenlandlaan in Kallo.