Toch geen gif op hondenweide

Er is geen gif aangetroffen op de hondenweide in Zwijndrecht. Dat heeft schepen Aard Van der Donckt (Groen) meegedeeld op een vraag van Mariette Voogd (Vlaams Belang). Een inwoner had aan de hondenweide een mededeling opgehangen dat hondenbaasjes moesten opletten voor gedumpt slachtafval dat overgoten zou zijn met een giftige vloeistof. Het bordje werd weggenomen omdat mensen zich zorgen begonnen te maken en er geen enkele vaststelling van gif werd aangetroffen. "De politie heeft de vrouw ondervraagd die de mededeling had opgehangen. Ze was uit voorzorg naar een dierenarts gegaan toen haar hond van het slachtafval had gegeten maar in het afval zelf zat geen gif", benadrukt Van der Donckt. Het sluikstort werd wel meteen opgeruimd.