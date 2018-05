Tijdelijk tweerichtingsfietspad krijgt kritiek 30 mei 2018

Op de Pastoor Coplaan is nog tot 1 juli de rechterrijstrook tussen de Zwijndrechtsestraat en de oprit naar de E17 in de richting van Zwijndrecht afgesloten. Voetgangers en fietsers krijgen enkel nog doorgang aan de westelijke kant van de P. Coplaan, aan de overzijde van de werken dus. Er is een beschermende afsluiting als buffer met de versmalde rijbaan. "Men kan nu eenmaal geen omelet bakken zonder eieren te breken maar de manier waarop de zwakke weggebruiker hier de dupe is van deze werken, tart elke verbeelding", zegt oppositiepartij N-VA. "Door alle fietsverkeer, zowel richting Zwijndrecht als Burcht, op het westelijke fietspad bij elkaar te brengen, ontstaat een hoogst oncomfortabele maar vooral erg gevaarlijke situatie." Volgens N-VA was het perfect mogelijk om twee afzonderlijke fietspaden in te richten als men een stukje van de rijbaan had ingenomen. (PKM)