Telefooncentrale politie verstoord door defect 18 augustus 2018

Sinds enige dagen werkt de telefooncentrale van de politie Zwijndrecht niet naar behoren. Er is een defect aan de vaste telefoonlijnen waardoor oproepen niet binnenkomen. De provider is er nog niet in geslaagd om deze storing te verhelpen. Dit heeft tot gevolg dat de politie geen faxen kan ontvangen of verzenden en dat oproepen naar het algemeen nummer 3/250.64.10 omgeleid worden naar een gsm-toestel. Hierdoor zijn de diensten moeilijk te bereiken. Bel bij dringende politiehulp het nummer 101 en bij brand of gekwetsten het nummer 100. (PKM)