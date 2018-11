Struiken en bomen gerooid op bermen E17 Kristof Pieters

28 november 2018

Een aannemer is klaar met het rooien van struiken en bomen op de bermen van de E17 tussen de Pastoor Coplaan en de Antwerpse Steenweg. Ook naast de op- en afrit richting Gent zijn heel wat bomen verwijderd. Op sociale media regende het al klachten van verontwaardigde burgers die het rooien van de bomen een schande vinden. Ze vrezen nog meer geluidsoverlast en vervuiling. De werken kaderen echter in de voorbereidingen voor de ingrijpende werkzaamheden van het Oosterweelproject. Via een spandoek informeert BAM inwoners en passanten waarom de bomen gerooid worden. De komende maanden en jaren zal het uitzicht langs de E17 in Burcht geregeld veranderen en een hele metamorfose ondergaan. BAM garandeert dat er op het einde van de rit meer groen zal zijn dan tevoren. Meer info: https://www.oosterweelverbinding.be