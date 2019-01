Steven Vervaet, van burgeractivist tegen Oosterweeldossier tot schepen 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Kristof Pieters

04 januari 2019

09u30 0 Zwijndrecht Steven Vervaet (41) start deze legislatuur als schepen voor Groen in Zwijndrecht en krijgt een zware portefeuille met onder meer ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu. Een opmerkelijk parcours voor een burgeractivist die zich voor het eerst verkiesbaar stelde.

Steven Vervaet en Greet Bergmans voerden als individuele burgers jarenlang een procedure tegen het Oosterweeldossier en sleepten hierdoor heel wat compensaties voor Zwijndrecht in de wacht. Geluidsbuffers zullen het lawaai afkomstig van de E17 met 10dB doen dalen. Hun engagement werd ook electoraal beloond want beide zijn verkozen voor Groen en Steven Vervaet wordt schepen. “Maar er is geen sprake van ‘voorbedachten rade’ hoor”, benadrukt Steven lachend. “Mijn activisme is ontstaan uit bezorgdheid voor de druk op onze leefomgeving. Ik heb zelf ook twee jonge kinderen. Mijn gedachtengoed was wel al ‘groen’ en dus was de stap in de politiek een logisch gevolg. Het was wel nooit een doel op zich. Ik stond daarom op een negende plaats zonder enige ambitie. Ik ben uiteraard wel blij dat veel mensen mijn engagement hebben geapprecieerd en dus zal ik dit proberen verder zetten via het beleid. Uiteraard zal ik het Oosterweeldossier de komende jaren met argusogen blijven opvolgen. Mijn uitgangspunt is dat elke beslissing een kwaliteitssprong moet zijn voor onze gemeente. Die logica zal ik ook doortrekken op vlak van ruimtelijke ordening met aantrekkelijke publieke ruimte, vergroening en trage wegen.”

Spaarzaam omspringen met ruimte

Vervaet beseft dat het soms een moeilijke evenwichtsoefening zal worden. “Zwijndrecht maakt intussen deel uit van het grootstedelijk gebied Antwerpen, en ons woonuitbreidingsgebied is door Vlaanderen omgezet naar woonzone. We zullen nieuwe ontwikkelingen dus niet meer kunnen tegenhouden. Zeker de zones langs de E17 worden nu aantrekkelijker voor ontwikkelaars door de geluidswering die er is gepland. Dat is een realiteit waarmee we aan de slag moeten. Op zich is dit prima want we zijn uitstekend gelegen, dicht bij de stad. Het kan dus maar wel op voorwaarde dat we spaarzaam omspringen met de ruimte en zoveel mogelijk het dorpskarakter van de gemeente bewaren. Elke ontwikkeling moet een meerwaarde bieden voor de gemeenschap. Zwijndrecht mag geen voorstad worden van Antwerpen.”

Halftijds vertaler

Steven Vervaet heeft een academische achtergrond in de Engelse letterkunde en tot acht jaar geleden was hij actief als onderzoeker. “Na mijn verhuis van Antwerpen naar Zwijndrecht ben ik aan de slag gegaan als vertaler. Die job zal ik halftijds verder zetten, het is namelijk ook een vorm van ontspanning voor mij”, lacht hij. “Ik ben ook nog actief in een muziekband. Dat zal wellicht ook op een iets lager pitje gezet worden. Aan nieuwe uitdagingen zal er echter geen gebrek zijn.”