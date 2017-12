Stel oprit ter beschikking van zorgverlener 02u34 0

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht heeft een nieuw reglement goedgekeurd waarbij dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers korte tijd mogen parkeren op een private oprit of voor een garagepoort op de openbare weg. De zorgverstrekkers moeten hiervoor wel een speciale parkeerkaart aanvragen en de personen die hun oprit of toegang tot een garage ter beschikking stellen, moeten zich eveneens registreren en krijgen een speciale sticker. Het systeem van de ZorgParkings bestaat ook al in Antwerpen en Roeselare maar een erg groot succes is het daar niet. In Zwijndrecht wordt vooral gedacht aan de centrumstraten met een hoge parkeerdruk. Zwijndrecht plant in februari een campagne voor bekendmaking van het systeem. (PKM)