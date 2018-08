Statiestraat opgefrist 31 augustus 2018

02u24 0

De Statiestraat is na de wegenwerken opnieuw opengesteld voor alle verkeer.





De winkelstraat is zone 30 geworden. De kruispunten kregen nieuwe klinkers en vluchtheuvels, de straat zelf is nu geasfalteerd en er zijn fietssuggestiestroken. (PKM)