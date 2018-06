Start ticketverkoop nieuw seizoen OC 't Waaigat 09 juni 2018

Op zaterdag 9 juni om 10 uur start de ticketverkoop voor het jubileumseizoen van OC 't Waaigat in Zwijndrecht.





Op het programma staan onder meer Raf Walschaert, Dimitri Leue, Musa, Pisarenko, Tim Oelbrandt, Tutu Puoane en vele anderen. De kaartenverkoop loopt tot en met zaterdag 30 juni.





Daarna gaat 't Waaigat met vakantie om te herstarten op donderdag 16 augustus. De nieuwe seizoensbrochure Acc'enten - met daarin alle programma's van de cultuur- en gemeenschapscentra in het Waasland - ligt nu aan de balie's van OC 't Waaigat, de bibliotheek en het administratief centrum.





Info en tickets: 03/250.49.90 of waaigat@zwijndrecht.be. (PKM)