Sporting Burcht ‘dakloos’ door storm Trainingen vandaag en morgen afgelast Kristof Pieters

11 maart 2019

15u34 0 Zwijndrecht Bij voetbalclub Sporting Burcht zijn maandag de opruimingswerken gestart nadat een rukwind zondag het dak heeft weggeblazen van het kleedkamercomplex. De trainingen zijn al zeker tot dinsdag opgeschort. “De schade is bijzonder groot”, zucht terreinverantwoordelijke Wilfried Foubert. “Tijdelijk kunnen we wel terecht in het gemeentelijk sportpark De Wallen.”

De voetbalclub heeft maandag een eerste balans opgemaakt van de schade. “Door het groot aantal meldingen is de brandweer zondag niet meer tot bij ons geraakt waardoor het de hele nacht binnen heeft geregend”, zegt voorzitter Stefaan Schelfaut. “Niet dat dit nog veel verschil zal maken want de schade was sowieso al aanzienlijk. Het hele dak is verdwenen en ook de verwarmingsketel is gesneuveld. We hebben wel nog geluk gehad dat het dak in twee delen was opgebouwd. Het tweede stuk is blijven liggen waardoor drie van de vijf kleedkamers gevrijwaard zijn gebleven. Ook daar is wel voorlopig geen water en elektriciteit meer. De twee grootste kleedkamers, die ook door het eerste elftal worden gebruikt, zullen wel een hele tijd onbruikbaar zijn. We schatten dat het zeker zo’n twee maand zal duren vooraleer alles hersteld is.”

Sporting Burcht huurt de accommodatie van een privépersoon en moet wachten tot de verzekering met geld over de brug komt. “De expert stond hier wel meteen dus hopelijk komt dat snel in orde”, vult terreinverantwoordelijke Wilfried Foubert aan. “Het dak was twaalf jaar geleden vervangen en was goed geïsoleerd. We gaan wel geen nieuw dak meer aanleggen met metalen platen. Nu alles er af ligt, gaan we een gewoon plat dak met roofing laten maken.” De gemeente heeft de voetbalclub intussen al hulp aangeboden. “We mogen gebruik maken van de douches en kleedkamers van het sportpark De Wallen.”

De brandweer had maandag heel wat werk met het opruimen van de brokstukken. De dakbedekking was er in enkele grote stukken afgevlogen en moest eerst in kleinere delen verzaagd worden.

De storm zal voor de club wel financiële gevolgen hebben want de verzekering zal ook niet alle schade dekken. “Gelukkig zitten we intussen wel in de laatste fase van de competitie”, vervolgt voorzitter Stefaan Schelfaut. “Er staan nog wel enkele tornooien op het programma. Daarvoor is het nog even afwachten. We gaan intussen wat geld in het laatje proberen brengen. Binnen twee weken hebben we een gamba-festijn. Normaal was dit enkel op zondag gepland maar we gaan dit nu uitbreiden naar zaterdag om ons spaarpotje wat gevuld te krijgen.” Inschrijven kan via sportingburcht@gmail.com of telefonisch 0479/20 60 94