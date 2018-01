Slagboom in Tassijnstraat blijft open 20 januari 2018

Als gevolg van de wegenwerken aan de brug van de Antwerpsesteenweg heeft het gemeentebestuur van Zwijndrecht beslist om de bareel in de JB Tassijnstraat permanent geopend te laten. Ondertussen is de eerste fase van de werken uitgevoerd en kan er tijdelijk over de brug gereden worden. Omdat er een dezer dagen werken gepland zijn aan de Hoefijzersingel, waardoor deze afgesloten is, en daaropvolgend de tweede fase van de werken aan de brug van de Antwerpsesteenweg wordt uitgevoerd heeft het gemeentebestuur beslist om de slagboom geopend te laten tot het einde van alle geplande werken. Deze beslissing werd genomen om onduidelijkheid van een geopende of gesloten bareel te vermijden. Het einde van de werken is voorzien voor 1 mei. (PKM)