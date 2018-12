Sinterklaas valt in panne met Sintmobiel Kristof Pieters

09 december 2018

Het bezoek van Sinterklaas aan de basisschool Sint-Martinus in Burcht verliep dit jaar niet zonder problemen. De leerlingen troffen op de speelplaats een rode wagen aan die defect was. De nummerplaat met het opschrift ‘sint’ liet weinig aan de verbeelding over. Al snel bleek dat een van zijn trouwe helpers ervan droomde om garagist te worden. De leerdrang bleek zo groot te zijn dat hij stiekem aan de ‘Sintmobiel’ had gesleuteld, met alle gevolgen van dien: een lekke band, ontbrekende of fout gemonteerde onderdelen en zelfs een wiel dat was zoek geraakt. De pechverhelpingsdienst VAB snelde de heilige man ter hulp en takelde het voertuig met de glimlach op de speelplaats. De leerlingen waren meteen bereid om onder leiding van de wegenwachter het voertuig te herstellen. Sinterklaas kon na afloop met een gerust hart en vooral op een veilige manier terug de baan op. De leerlingen zijn meteen ook heel wat wijzer geworden op het vlak van mechanica en techniek. Misschien zitten er zelfs toekomstige mecaniciens of wegenwachters tussen dankzij dit bijzondere Sintbezoek.