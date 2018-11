Sint-Maarten komt te paard naar Burcht Kristof Pieters

09 november 2018

17u43 3 Zwijndrecht Op zondag 11 november rijdt Sint-Maarten op zijn paard door Burcht en wordt er ‘gegrield’. Deze traditie wordt in ere gehouden door het Sint-Maertenscomité.

Het Sint-Maertenscomité bestaat uit afgevaardigden van Chiro Burcht, Volksdansgroep ’t Veerke, Brassband Burgipja, de Sint-Martinusschool, Toneelgroep Leute en de Heemkundige Kring Zwijndrecht-Burcht. De heilige man vertrekt zondag om 14.15 uur op het Kerkpleinen rijdt vervolgens te paard door de Dorpstraat, langs het Kaaiplein, Antwerpsestraat, Zwijndrechtsestraat, Koning Albertstraat, Kraaienhoflaan, Zwijndrechtsestraat, Verbindingstraat, Vrijheidstraat en zo terug naar het Kerkplein waar hij rond 15 uur wordt verwacht voor een samenzang van het Sint-Maartenslied met de beiaard. Daar zal Sint-Maarten snoep uitgooien voor alle kinderen op de tonen van de beiaard. Aansluitend is er in OC ’t Waaigat een gezellig samenzijn met hapje, drankje, volksdans en uitslag van de kleurwedstrijd. Enkel aanwezigen komen in aanmerking voor een prijs. Bij slecht weer is er een regenprogramma (met grielen) voorzien in de kerk.