Schot gelost bij mislukte overval op nachtwinkel Kristof Pieters

16 maart 2019

15u56 0 Zwijndrecht Een gemaskerde man en vrouw hebben vrijdagavond geprobeerd een overval te plegen op een nachtwinkel aan Dorp West in Zwijndrecht. Daarbij werd een schot gelost maar het ging gelukkig slechts om een losse flodder, vermoedelijk van een alarmpistool. Er werd geen buit gemaakt.

De twee daders stapten rond 23 uur de nachtwinkel binnen in het centrum van Zwijndrecht. Ze bedreigden de 22-jarige uitbater, die alleen aanwezig was in de zaak, met een vuurwapen en eisten de inhoud van de kassa. Bij de overval werd ook een schot gelost maar er werd geen kogel teruggevonden. Het ging om een losse flodder, vermoedelijk van een alarmpistool. Het schot was wellicht bedoeld om de uitbater onder druk te zetten om het geld te overhandigen. Nog voor hij de kans kreeg, stapte er echter een klant de winkel binnen. Daarop besloten de twee overvallers om de vlucht te nemen. Zonder buit zetten ze het op een lopen. Noch de klant, noch de uitbater werden bij de overval gewond maar ze waren wel zwaar onder de indruk van de feiten.

De politie van Zwijndrecht was snel ter plaatse en kreeg meteen ondersteuning van collega’s uit Antwerpen. De omgeving werd uitgekamd maar van de overvallers werd geen spoor meer teruggevonden. In hun haast om de nachtwinkel te verlaten, lieten de daders van de overval wel een zak met persoonlijke spullen vallen. Daarop zal nu een sporenonderzoek worden uitgevoerd.