Rechtbank schorst uitbating cafetaria 19 februari 2018

02u41 0 Zwijndrecht De manier waarop het gemeentebestuur de uitbating van het cafetaria van de nieuwe sporthal Den Draver heeft toegewezen, is onwettelijk. De Raad van State heeft de toewijzing ervan bij hoogdringendheid geschorst. Volgens de kandidaat die naast de uitbating greep, is er sprake van 'vriendjespolitiek.'

Het nieuwe sportcomplex Den Draver ging begin deze maand open. Het gemeentebestuur heeft er vijf miljoen euro in geïnvesteerd. De uitbating van het cafetaria werd voor zes jaar, met mogelijke verlenging tot 9 jaar toegekend aan bvba Jaron. Die beslissing is nu geschorst door de Raad van State, zijnde de hoogste administratieve rechtbank in het land.





Een tweede kandidaat, bvba Horeca Management, deed een hoger bod maar greep toch naast de uitbating. Zij vochten de toewijzing aan bij de Raad van State.





"Geen eerlijke kans"

Advocaat Tanja Smit van bvba Horeca Management: "De rechtbank verwijt het gemeentestuur "ondeugdelijk" te werk te zijn gegaan. Mijn cliënten hebben jarenlange horeca-ervaring in het Wijnegem Shopping Center. Bij hen leeft het gevoel dat zij nooit een eerlijke kans hadden omdat de andere kandidaat zeer nauwe banden heeft met ambtenaren op de dienst aanbestedingen van de gemeente Zwijndrecht. De dag voor de toewijzing officieel werd bekendgemaakt, stond de beslissing al te lezen op de Facebook-pagina van de andere kandidaat", zegt Smit.





Schepen voor Sport Theo Van Roeyen (CD&V) wil niet weten van vriendjespolitiek. "Deze toewijzing is eerlijk verlopen, dat garandeer ik. Alleen hebben wij de wet op concessies niet toegepast omdat de cafetaria in negen jaar tijd minder dan 5,2 miljoen euro omzet zal draaien. Dat is het drempelbedrag voor toepassing van die wet. De Raad van State vindt dat wij die omzet niet correct hebben geraamd en dat de wet dus wél moet worden toegepast."





De advocaat van de gemeente Zwijndrecht heeft een drietal tijdelijke oplossingen uitgewerkt en zal die met alle betrokkenen, dus ook met bvba Horeca Management, bespreken.





Schepen Van Roeyen: "Ik zoek naar de beste oplossing voor iedereen. In het slechtste geval moet ik de cafetaria sluiten en de hele procedure vanaf het begin overdoen." (PLA)