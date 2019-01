Problemen met abonnementen De Lijn opgelost Kristof Pieters

15 januari 2019

09u59 0 Zwijndrecht De problemen met de nieuwe abonnementen van de Lijn zijn in Zwijndrecht grotendeels opgelost. De voorbije twee weken kwamen er heel wat meldingen van burgers die vaststelden dat hun abonnement niet werkte ondanks tijdige en correcte betaling.

De gemeente Zwijndrecht heeft een derdebetalerssysteem met De Lijn waarbij iedereen tot 24 jaar gratis rijdt en waarbij men boven de 25 jaar slechts 28 euro betaalt voor een jaarabonnement. De voorbije twee weken kwamen er echter veel meldingen van burgers die vaststelden dat hun nieuw abonnement van De Lijn niet werkte, ook al hadden ze dat tijdig en correct betaald. Dit zorgde uiteraard voor vervelende situaties op de bus of de tram.

De gemeente had nochtans alle nodige gegevens van burgers die hun abonnement aan de gemeente betaalden, bezorgd aan De Lijn. Het gemeentebestuur laat nu weten dat de problemen opgelost zouden zijn. Wie met zijn of haar Mobib-kaart bij het registreren op de bus of tram toch problemen zou ondervinden, kan dit melden via leven@zwijndrecht.be.