Politie controleert bezoekers van fitnesscentrum op doping Kristof Pieters

01 maart 2019

18u04 0 Zwijndrecht De politie van Zwijndrecht heeft vrijdag een dopingcontrole gehouden in het fitnesscentrum Basic-Fit aan de Dwarslaan in Zwijndrecht. Bezoekers moesten verplicht een plas afleveren die getest zal worden op het gebruik van verboden producten.

De controle werd georganiseerd door de lokale politie van Zwijndrecht in samenwerking met andere diensten en kadert in een gerechtelijk onderzoek. Wellicht waren er signalen dat er verboden producten circuleerden. “Over het lopende onderzoek kunnen we niks kwijt maar ik kan wel bevestigen dat de controle heeft plaatsgevonden”, zegt korpschef Frank Noens. “Op de resultaten moeten we echter nog even wachten.”

Dopingcontroles in fitnesscentra zijn niet zo uitzonderlijk. Vorig jaar leverden die controles 21,1% positieve testen af. Dat blijkt uit cijfers van de nationale anti­doping­organisatie NADO. Het gaat vooral om het gebruik van anabolica, testosteron en amfetamines. Wie positief test, riskeert een fikse geldboete en een schorsing