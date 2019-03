Personeel Van Moer Logistics vult 45 zakken met zwerfvuil Kristof Pieters

22 maart 2019

Niet alleen verenigingen en scholen steken de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te kuisen. Ook bedrijven zetten zich in voor een propere omgeving. Vrijdagmiddag offerden een 40-tal personeelsleden van Van Moer Logistics hun lunchpauze op om zwerfvuil te verzamelen. Naar aanleiding van de ‘mooimakers’-campagne werden er langs de Keetberglaan in Zwijndrecht maar ook rond de sites in Zellik en Arendonk een 45-tal vuilzakken afval verzameld.