Perceel grond voor uitbreiding park 23 februari 2018

02u35 0

De gemeenteraad heeft de aankoop goedgekeurd van een perceeltje grond in de Dorpstraat in Burcht. Het gaat om een stuk grond van 721 vierkante meter dat bij het nieuwe dorpspark zal gevoegd worden. In opdracht van het gemeentebestuur is de realisatie van het park van Burcht momenteel volop in uitvoering. Dit park zal een oppervlakte hebben van bij benadering 10.000 m2. Door de aankoop van dit extra stukje grond kan het noordwestelijke deel van het park op een betere manier verbonden worden met het zuidoostelijke deel. De eigenaars zijn bereid om de grond te verkopen voor 122.673 euro. (PKM)