Orchideeën worden verplaatst voor Oosterweelverbinding 19 februari 2018

Vandaag start de aannemer met het bouwklaar maken van een aantal zones voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Dit betekent onder meer dat er bomen en struikgewas gerooid worden. Daarnaast zal de aannemer de wilde orchideeën in het gebied verplanten of beschermen. Het verplaatsen van deze orchideeën is pionierswerk in Vlaanderen en wordt daarom nauwgezet bestudeerd door de Universiteit Antwerpen. Het uitgraven van de orchideeën start op dinsdag 20 februari. De ingrepen zijn nodig om later dit voorjaar nog meer voorbereidende werken voor Oosterweel uit te kunnen voeren. (PKM)