Orchideeën groeien na verhuis nog beter 14 juni 2018

Een paar honderd beschermde wilde orchideeën hebben hun gedwongen verhuis in het kader van de werken aan de Oosterweelverbinding goed verteerd. Het was een hele operatie want de beschermde planten moesten eind februari stuk voor stuk verplant worden. Het ging om een wetenschappelijk experiment dat blijkbaar gelukt is. De planten groeiden op een plek op de grens van Zwijndrecht en Linkeroever waar voorbereidende werken moesten gebeuren voor de Oosterweelverbinding. Omdat grote keverorchissen wettelijk beschermd zijn en niet vernietigd mogen worden, moest er voor de planten een oplossing gezocht worden.





Schimmel in grond

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen besloten de planten uit te graven en verhuisden ze naar locaties in de buurt. Omdat orchideeën alleen gedijen op plekken waar een bepaalde schimmel in de bodem zit, werd ook een deel van de bodem verhuisd met grote graafmachines. Na 3 maanden lijken de orchideeën hun gedwongen verhuis overleefd te hebben. Er groeien er zelfs meer dan op de vroegere locaties. Wetenschappers willen een paar jaar observeren vooraleer definitieve conclusies te trekken. (PKM)