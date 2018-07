Oprit naar Kennedytunnel dicht na uitslaande autobrand 12 juli 2018

Een brandende auto heeft gisterenmiddag voor veel verkeershinder gezorgd op de het knooppunt Antwerpen-West. Omstreeks 11.40 uur merkte een bestuurder op dat zijn auto begon te roken. De man bevond zich net op de aansluiting van de E34 naar de Kennedytunnel. "Plots kwam er wat rook vanonder mijn motorkap", getuigt hij. "Ik dacht aan iets kleins, want mijn motor draaide nog normaal, maar al snel werd de rook dikker en voor ik het goed en wel besefte sloegen de vlammen al vanonder de motorkap. Ik kreeg zelfs de kans niet meer om mijn portefeuille en boorddocumenten te redden." Bij aankomst van de brandweer stond de Mazda al volledig in lichterlaaie. Het vuur was intussen ook overgeslagen naar de kurkdroge middenberm. zo'n 250 vierkante meter gras ging samen met de auto in vlammen op. De brandweer moest de E34 richting Kennedytunnel volledig afsluiten. Er werd een omleiding ingesteld via de E17 richting Gent. Daar kon het verkeer via de afrit Zwijndrecht de afrit nemen en terugdraaien. Maar door wegenwerken in de Pastoor Coplaan verliep het verkeer daar zeer moeizaam met zware filevorming op de E17 tot gevolg. Omstreeks 13.10 uur werd één rijstrook weer opengesteld voor het verkeer. De linkerrijstrook blijft voor onbepaalde duur afgesloten. Het asfalt werd door de brand zwaar beschadigd en moet eerst hersteld worden. (PKM)