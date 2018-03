Oplossing voor probleem lijnabonnement 65-jarigen 21 maart 2018

02u36 0

Inwoners van Zwijndrecht die dit jaar 65 worden en een lijnabonnement kochten via de gemeente moeten opletten want er is een probleem met de geldigheid van het abonnement. Dat vervalt op het einde van de maand waarin men verjaart, terwijl dit zou moeten doorlopen tot en met 31 december 2018. Omdat vervoersmaatschappij De Lijn dit euvel niet kan oplossen heeft het gemeentebestuur een oplossing bedacht. Wie een Omnipas 65+ wil die geldig blijft tot en met 31 december 2018, betaalt 53 euro rechtstreeks aan De Lijn. De gemeente betaalt het huidige abonnement terug op voorwaarde van een betalingsbewijs binnenbrengt. Van deze 53 euro betaalt de gemeente 25 euro terug, zodat je op het einde van de rit slechts 28 euro betaalt. Iedereen met een lijnabonnement via de gemeente die geboren is in 1953 ontvangt hiervoor ook een persoonlijke brief met alle info. (PKM)