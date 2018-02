Opening sporttempel Den Draver 03 februari 2018

03u10 0

Het nieuwe sportcomplex Den Draver heeft gisteren feestelijk de deuren geopend. Het nieuwe sportcentrum werd gebouwd rond de bestaande sporthal en telt nu twee sporthallen, een danszaal, een boogschutterszaal, een gevechtsportzaal, een turnzaal, drie vergaderzalen en een cafetaria. "Een enorme investering", zegt schepen van sport Theo Van Roeyen (CD&V). "We hebben in onze gemeente meer dan drieduizend actieve sporters."





De nieuwe accommodatie werd rondom de bestaande sporthal neergepoot. "De oude sporthal werd eigenlijk volledig ingekapseld", legt Van Roeyen uit. "Met 5 miljoen euro gaat het om een grote investering, maar de vraag was echt wel groot. We hebben in onze gemeente meer dan drieduizend actieve sporters die aangesloten zijn bij een vereniging. Van de 37 sportclubs maakt twee derde regelmatig gebruik van de sporthal." De gymzaal, bijvoorbeeld, is een paradepaardje en is geschikt voor Olympisch turnen.





Dit weekend is iedereen welkom in de nieuwe infrastructuur. (PKM)