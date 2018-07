OCMW zoekt onthaalouders 28 juli 2018

Het OCMW van Zwijndrecht is op zoek naar onthaalouders. Wie een groot hart heeft voor jonge kinderen en zin heeft in een nieuwe professionele uitdaging, kan zich kandidaat stellen als onthaalouder. De dienst Gezins- en Groepsopvang van het OCMW Zwijndrecht organiseert kwalitatieve opvang in een familiale sfeer bij de kandidaten thuis. Ze krijgen hierbij een gratis opleiding, pedagogische ondersteuning en begeleiding. De dienst geeft ook gratis uitleenmateriaal (kinderstoel, kinderbed, relax, enzovoort." Er is ook administratieve ondersteuning en een verzekering tegen arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen voor de kinderen. Op www.ikwordonthaalouder.be ontdek je alle voordelen en voorwaarden om van start te kunnen gaan. Meer info: via 0800/99.604 - onthaalouders@zwijndrecht.be. (PKM)