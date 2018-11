Nutswerken in de Canadastraat voor Oosterweel Kristof Pieters

09 november 2018

In de Canadastraat, vlakbij het kruispunt met de Keetberglaan, vinden er kabel- en sleufwerken plaats voor de Oosterweelverbinding. De eerste fase start op maandag 12 november. Tot en met vrijdag 16 november wordt het (zwaar) verkeer in twee richtingen rond de werfzone geleid over rijplaten. Hou hier dus rekening met enige vertraging. Van zaterdag 24 tot en met zondag 25 november en van zaterdag 8 tot en met zondag 9 december kunnen er enkel nog fietsers door. Voertuigen volgen de omleiding via de Kwarikweg. Het tijdstip van deze werken werd vastgelegd in overleg met de bedrijven in de buurt. Meer info: mobiliteit@zwijndrecht.be