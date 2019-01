Noodherstellingen op twee beschadigde rijstroken van E17 Kristof Pieters

28 januari 2019

16u29 0 Zwijndrecht Op de autosnelweg E17 in Zwijndrecht zijn sinds maandagochtend twee rijstroken afgesloten voor het verkeer in de richting van Gent omwille van schade aan het wegdek. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is momenteel bezig met de noodzakelijke herstellingen.

Het asfalt van het wegdek op de rechterrijstrook van de E17 in Zwijndrecht is door vriesweer plaatselijk ernstig beschadigd in de richting van Gent. Aangezien kleine, tijdelijke herstellingen geen soelaas meer bieden, moet er onmiddellijk een meer grondige herstelling gebeuren. AWV is volop bezig met de nodige herstellingswerken. Na de middag startte een aannemer rond 14 uur met het frezen van het beschadigde stuk asfalt en in de loop van de avond en nacht wordt het wegdek opnieuw geasfalteerd. Voor de ochtendspits van dinsdag moet de noodherstelling achter de rug zijn. De twee rijstroken zullen tot die tijd volledig afgesloten blijven. Het verkeer moet in Zwijndrecht hierdoor over twee van de vier rijstroken passeren, wat zeker in de avondspits tot ernstige hinder zal leiden. Maandagmiddag was er al een accordeonfile op de Antwerpse ring. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving zoveel mogelijk te mijden. Om de hinder te milderen, is de Liefkenshoektunnel tot het einde van de werken tolvrij gemaakt richting Gent. Tot overmaat van ramp gebeurde er maandagmiddag een ongeval met een vrachtwagen in de Liefkenshoektunnel. De vrachtwagen ging in de schaar waardoor de koker richting Gent een hele tijd helemaal versperd was.