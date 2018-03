Nominatie voor Publieksprijs Fietsgemeente 23 maart 2018

De gemeente is Zwijndrecht is genomineerd voor de Publieksprijs Fietsgemeente/Fietsstad 2018. Hiermee wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid steden en gemeenten met een sterk fietsbeleid in de bloemetjes zetten. Nog tot 21 mei kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete fietsgemeente of -stad. Voor Zwijndrecht kan dit via www.fietsgemeente.be/zwijndrecht. Je hoeft je niet te registreren en duidt samen met je stem drie redenen aan waarom die stad of gemeente de Publieksprijs 2018 verdient. Je kan op drie verschillende steden of gemeenten stemmen. In juni worden de drie winnaars bekend gemaakt. (PKM)