Nieuwe halte op komst voor langere tramstellen 30 maart 2018

02u31 0 Zwijndrecht De Lijn wil zo snel mogelijk grotere tramstellen inzetten op Lijn 3. Hiervoor wordt een volledige nieuwe tramhalte gebouwd achter de kerk in Zwijndrecht centrum. De werken hiervoor starten op maandag 23 april.

Tram 3 is de drukst bezette tramlijn van De Lijn en voor de inwoners van Zwijndrecht een snelle verbinding met het centrum van Antwerpen en Merksem. Om de kwaliteit van deze verbinding te verbeteren, wil De Lijn zo snel mogelijk nieuwe, grotere tramstellen inzetten. Een prima oplossing, maar helaas is de halte Zwijndrecht Dorp hiervoor niet geschikt. De tramstellen zijn 60 meter lang en dat is langer dan de halte op het kerkplein.





Klaar eind juni

Er werd een tijdelijke constructie gemaakt maar die zal dus nu worden vervangen door een definitieve infrastructuur. De Lijn zal een een volledig nieuwe halte bouwen. Die komt tussen de kerk en parking 1. De halte zal de naam Zwijndrecht Kerk krijgen.





Ze zal de huidige haltes Dorp en Vredespark vervangen. De werken zullen in twee delen gebeuren. In eerste instantie zal de aannemer de nieuwe halte bouwen. Die werken starten op maandag 23 april en zullen zo'n twee maanden duren. Als de weersomstandigheden een beetje meezitten, is die dus klaar eind juni. Parking 1 zal hiervoor als werfzone ingericht worden. Parkeren is hier tijdens de werken niet mogelijk. Na het bouwverlof zullen de haltes Dorp en Vredespark worden afgebroken. Hiervoor zal ongeveer één maand nodig zijn. (PKM)