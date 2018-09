Nieuwe filiaal van Kunstacademie van start 07 september 2018

02u48 0

Deze maand opent een nieuw filiaal van de Beverse Kunstacademie in buurgemeente Zwijndrecht. Reeds enkele jaren onderzoekt Zwijndrecht binnen de gemeente de mogelijkheden om een filiaal voor deeltijds kunstonderwijs in te richten. Er waren hiervoor zowel gesprekken met Antwerpen als Beveren. Enkel die laatste reageerde positief, waarna er een overleg werd opgestart. De lessen zullen plaatsvinden in het oud-gemeentehuis. Dat werd hiervoor wat opgefrist. Inschrijven kan nog tot eind september. Hiervoor moet je wel even langsgaan bij de academie van Beveren: www.dekunstacademiebeveren.be of 03/750.10.75. Het aanbod is voorlopig uitsluitend voor lagere schoolkinderen en omvat zang, muziek, woord en drama en beeldatelier.





(PKM)