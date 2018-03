Nieuw dorpspark wordt Wolfsbergpark 09 maart 2018

De gemeente organiseerde een wedstrijd om een geschikte naam te vinden voor het nieuwe park in de deelgemeente Burcht. Het park zal voortaan de naam Wolfsbergpark dragen. Dit verwijst naar de vroegere naam van deze plek. De wedstrijd van de gemeente kende veel succes. Iedereen kon zijn of haar idee insturen. In totaal namen 163 mensen aan de wedstrijd deel. Met die inzendingen gingen de arbeiders van de groendienst aan de slag. Die kozen na veel wikken en wegen voor de naam Wolfsbergpark.





Het gebied waar het park ligt, droeg in het verleden al de naam Wolfsbergh. Geschiedkundige bronnen vermelden in 1659 al een hoeve 'De Wolfsbergh'. Delen van de gronden van die hoeve werden later aan de parochie geschonken, die er de Vrede Sint-Martinus en de broedersschool op bouwde.





Er zijn in totaal zes winnaars die allen de naam Wolfsberpark voorstelden. Ze krijgen van de gemeente zoals beloofd Zwijndrechtse Kadobons voor een waarde van 100 euro. (PKM)