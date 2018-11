Niet wachten op tram maar wel op schuilhuisjes Kristof Pieters

26 november 2018

17u29 0

Er komen binnenkort tijdelijke schuilhuisjes aan de nieuwe tramhalte achter de kerk in Zwijndrecht. De levering van de schuilhuisjes heeft serieuze vertraging opgelopen en op regenachtige dagen is het wachten daar dus niet echt comfortabel. “Daarom engageert onze leverancier zich om in de week na 6 december tijdelijke schuilhuisjes te voorzien”, laat het gemeentebestuur weten. Wanneer de definitieve schuilhuisjes er zullen staan is nog niet duidelijk. De tramhalte is al sinds eind augustus klaar. Ze vervangt twee andere haltes, Dorp en Vredespark. De nieuwe tramhalte werd aangelegd omdat de oude halte Dorp niet lang genoeg was om de nieuwe tramstellen van 60 meter lang te doen stoppen.