Nachtelijk transport voor Oosterweel Kristof Pieters

12 december 2018

15u37 0 Zwijndrecht De aannemer van de Oosterweelverbinding is gestart met extra vrachtvervoer tussen Antwerpen en de werf achter Baarbeek. Het gaat vooral over de aanvoer van grond. Er is uitdrukkelijk voor gekozen om enkel ’s nachts uit te rijden. De laatste rit is voorzien op 21 december.

Inwoners mogen hier weinig tot geen last van ondervinden. Daarom rijden de vrachtwagens een vast parcours dat woonwijken zoveel mogelijk moet sparen. Komende van de afrit van de E17 vanuit Antwerpen draait het vrachtvervoer links de Pastoor Coplaan op om via de Hoefijzersingel en de Antwerpsesteenweg naar de werf achter Baarbeek te rijden. De terugweg loopt via dezelfde route naar de oprit van de E17 richting Antwerpen.

Deze ritten zouden overdag het fileleed alleen maar erger maken en het al drukke verkeer hinderen. Met het nemen van extra veiligheidsmaatregelen is het bovendien ook veiliger voor alle weggebruikers om ’s nachts te rijden.

Er zijn wel extra veiligheidsmaatregelen genomen zoals bijkomende verlichting aan de zebrapaden op de Pastoor Coplaan tussen de op- en afrit van de E17 en aan het rond punt op de Hoefijzersingel. Verder is er een zone 30 ingevoerd tussen de op- en afrit van de E17. Ook is extra signalisatie geplaatst voor het vrachtverkeer over de aanwezigheid van zwakke weggebruikers aan de afrit en de kruising met de Zwijndrechtstraat en zijn er borden gezet om alle weggebruikers attent te maken op het extra vrachtverkeer. Uiteraard zal ook de politie toezicht houden op een vlot en veilig verloop van deze nachttransporten.

Er staan al een tijdje drukknoplichten aan de kruising met de Hoefijzersingel en de Antwerpsesteenweg. Die zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Geen overbodige luxe, want ook overdag rijdt hier veel verkeer. Aan deze proefopstelling kan uiteraard nog gesleuteld worden.