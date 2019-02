N-VA wil stem van de jeugd in Gecoro Kristof Pieters

01 februari 2019

17u25 3 Zwijndrecht Op voorstel van N-VA zullen jeugdverenigingen in Zwijndrecht opgeroepen worden om te zetelen in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro.

De Gecoro geeft advies, opmerkingen of doet voorstellen over alle dossiers op vlak van de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Bij de start van een nieuwe bestuursperiode moet deze commissie opnieuw worden samengesteld door de gemeenteraad. In Zwijndrecht werden, zoals de wet voorschrijft, steeds de sectoren landbouw, werknemers, werkgevers, natuur en middenstand opgeroepen om hun vertegenwoordigers voor de Gecoro voor te stellen. De N-VA-fractie in de gemeenteraad stelde voor om ook de sector jeugdwerking hieraan toe te voegen.

“De jongeren vormen een belangrijke groep in onze samenleving, zijn meer dan ooit sterk geëngageerd en hechten een steeds groter belang aan een kwalitatieve en milieuvriendelijke leefomgeving”, stelt Danny Van Hove vast. “Het is dan ook belangrijk dat ook de jeugdorganisaties mee kunnen toezien op de kwalitatieve uitbouw van een goede lokale ruimtelijk ordening en invulling”.

De gemeenteraad kon zich vinden in het N-VA-voorstel en keurde het goed. De jeugdverenigingen in de gemeente zullen dus opgeroepen worden om hun vertegenwoordiger voor te stellen.

