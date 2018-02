N-VA vraagt duidelijkheid over cafetaria sporthal 22 februari 2018

02u51 0

De N-VA-fractie heeft bij hoogdringendheid een punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 22 februari over de nieuwe sporthal Den Draver. Begin deze maand opende het grondig vernieuwde en uitgebreide sportcentrum officieel de deuren. Domper op de feestvreugde is nu een beslissing van de Raad van State om de concessie voor de uitbating van de cafetaria te schorsen. N-VA vraagt duidelijkheid. "De gemeenteraad kan zich geen duidelijk beeld vormen aangezien de concessie volledig werd behandeld door het schepencollege", zegt raadslid Danny Van Hove. Hij wil weten hoe de concessievoorwaarden tot stand kwamen, welke elementen aan de basis lagen, hoe de gunningsprocedure is verlopen en wat nu de gevolgen zijn van het arrest. (PKM)